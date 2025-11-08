GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le sprint du GP de Sao Paulo à Interlagos. Le Britannique ...
GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

Photo: KEYSTONE/AP/Andre Penner

Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le sprint du GP de Sao Paulo à Interlagos. Le Britannique, parti de la pole, a mené d'un bout à l'autre des 24 tours du circuit brésilien.

Le vainqueur a précédé les Mercedes de Kimi Antonelli (à 0''845) et George Russell (à 1''473). Max Verstappen (Red Bull-Honda) a dû se satisfaire du quatrième rang.

Grâce à ce succès, Norris a un peu renforcé sa place de leader du championnat. Son coéquipier Oscar Piastri, alors troisième, est sorti de la piste au 6e tour, comme deux autres pilotes, ce qui a entraîné un drapeau rouge. L'Australien se retrouve ainsi à 9 points de Norris alors que Verstappen accuse un retard de 39 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à finir dans le top 8 synonyme de points. Nico Hülkenberg (16e) et Gabriel Bortoleto (18e - victime d'une violente sortie de piste au début du dernier tour) sont restés loin du compte. Les pilotes seront de retour en piste dès 19h00 pour les qualifications du Grand Prix prévu dimanche (18h00).

/ATS
 

Actualités suivantes

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 16:41

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

Sports motorisés    Actualisé le 07.11.2025 - 20:27

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Sports motorisés    Actualisé le 05.11.2025 - 20:07

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 31.10.2025 - 16:53

Articles les plus lus

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

Sports motorisés    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 31.10.2025 - 16:53

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Sports motorisés    Actualisé le 05.11.2025 - 20:07

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

Sports motorisés    Actualisé le 07.11.2025 - 20:27

Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort

Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort

Sports motorisés    Actualisé le 29.10.2025 - 12:21

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

Sports motorisés    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 31.10.2025 - 16:53

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Sports motorisés    Actualisé le 05.11.2025 - 20:07