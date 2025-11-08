GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le sprint du GP de Sao Paulo à Interlagos. Le Britannique, parti de la pole, a mené d'un bout à l'autre des 24 tours du circuit brésilien.

Le vainqueur a précédé les Mercedes de Kimi Antonelli (à 0''845) et George Russell (à 1''473). Max Verstappen (Red Bull-Honda) a dû se satisfaire du quatrième rang.

Grâce à ce succès, Norris a un peu renforcé sa place de leader du championnat. Son coéquipier Oscar Piastri, alors troisième, est sorti de la piste au 6e tour, comme deux autres pilotes, ce qui a entraîné un drapeau rouge. L'Australien se retrouve ainsi à 9 points de Norris alors que Verstappen accuse un retard de 39 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à finir dans le top 8 synonyme de points. Nico Hülkenberg (16e) et Gabriel Bortoleto (18e - victime d'une violente sortie de piste au début du dernier tour) sont restés loin du compte. Les pilotes seront de retour en piste dès 19h00 pour les qualifications du Grand Prix prévu dimanche (18h00).

