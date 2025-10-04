GP de Singapour: Russsell décroche la pole position

George Russell (Mercedes) a décroché la pole position en vue du GP de Singapour. Il aura Max ...
GP de Singapour: Russsell décroche la pole position

GP de Singapour: Russsell décroche la pole position

Photo: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL

George Russell (Mercedes) a décroché la pole position en vue du GP de Singapour. Il aura Max Verstappen (Red Bull-Honda) à ses côtés en première ligne pour la course dominicale.

Impressionnant en Q3, Russell a signé avec autorité la septième pole de sa carrière en formule 1. Il a tourné en 1'29''158 et a devancé Verstappen de 0''182.

La deuxième ligne sera composée par le leader du championnat Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''366) et Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''379). Lando Norris (McLaren-Mercedes/à 0'428) et Lewis Hamilton (Ferrari/à 0''530) se partageront la troisième ligne.

Une seule Sauber-Ferrari a réussi à s'extraire de Q1, celle de Nico Hülkenberg. L'Allemand partira en 11e position et pourra donc envisager de terminer dans les points dimanche. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto s'élancera pour sa part du 16e rang.

/ATS
 

Actualités suivantes

Victoire de Bezzecchi dans la course sprint à Mandalika

Victoire de Bezzecchi dans la course sprint à Mandalika

Sports motorisés    Actualisé le 04.10.2025 - 09:53

McLaren vise le sacre, Verstappen la remontada

McLaren vise le sacre, Verstappen la remontada

Sports motorisés    Actualisé le 03.10.2025 - 04:03

Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP

Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP

Sports motorisés    Actualisé le 28.09.2025 - 08:03

Deuxième du sprint, Marc Marquez se rapproche du titre

Deuxième du sprint, Marc Marquez se rapproche du titre

Sports motorisés    Actualisé le 27.09.2025 - 08:55

Articles les plus lus

Verstappen rescapé de qualifications perturbées

Verstappen rescapé de qualifications perturbées

Sports motorisés    Actualisé le 20.09.2025 - 16:29

GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival

GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival

Sports motorisés    Actualisé le 21.09.2025 - 15:35

Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini

Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini

Sports motorisés    Actualisé le 22.09.2025 - 15:07

Première balle de match pour Marc Marquez au Japon

Première balle de match pour Marc Marquez au Japon

Sports motorisés    Actualisé le 27.09.2025 - 04:03