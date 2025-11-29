GP du Qatar: Max Verstappen s'impose, tout se jouera à Abou Dhabi

Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar pour se rapprocher de Lando Norris au classement. Le titre de champion du monde de F1 se jouera lors de la dernière course à Abou Dhabi.

Le Néerlandais de l'écurie Red Bull a devancé Oscar Piastri (McLaren), parti en pole position, et Carlos Sainz (Williams). Lando Norris a pris la quatrième place et devra se battre jusqu'au bout pour décrocher son premier titre.

Le Britannique ne compte plus que 12 points d'avance sur 'Mad Max', qui a signé dimanche la 70e victoire de sa carrière, et 16 sur son coéquipier Piastri. Les derniers points seront attribués le 7 décembre lors de l'ultime Grand Prix de la saison.

La bonne stratégie de Red Bull

C'est un accident entre Pierre Gasly (Alpine) et Nico Hülkenberg (Sauber) au 7e tour qui a décidé du sort de la course en provoquant l'intervention de la voiture de sécurité. Max Vertsappen en a immédiatement profité pour effectuer l'un des deux changements de pneus obligatoires pendant la course, McLaren optant pour laisser ses deux voitures en piste.

Par conséquent, le quadruple champion du monde en titre a joué sur une tactique d'arrêt aux stands décalée pour prendre l'avantage sur les McLaren et terminer devant Piastri, Sainz et Norris.

Alors qu'elles ont dominé la saison, les McLaren se retrouvent donc exposées à perdre le titre des pilotes à Abou Dhabi. Verstappen devra toutefois espérer un nouveau concours de circonstances favorable pour le décrocher pour la 5e fois consécutive.

