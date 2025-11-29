GP du Qatar: les McLaren en première ligne pour la course

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) est à l'aise sur le circuit de Lusail. L'Australien a signé la pole position du Grand Prix du Qatar, quelques heures après avoir gagné le sprint.

Piastri, qui a signé la sixième pole de sa carrière et de sa saison, a précédé de 0''108 son coéquipier Lando Norris, le leader du championnat. Le Britannique sera sacré champion du monde s'il s'impose dans la course dominicale, mais Piastri - qui compte 22 points de retard - semble prêt à retarder l'échéance.

La deuxième ligne de départ réunira Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''264) et George Russell (Mercedes/à 0''275). Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''459) et Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''727) seront eux en troisième ligne.

Les deux Sauber-Ferrari ont réussi à s'extraire de Q1, mais pas de Q2. Nico Hülkenberg partira en 11e position alors que Gabriel Bortoleto s'élancera du 14e rang. Finir dans le top 10 semble à la portée des pilotes de l'écurie d'Hinwil.

