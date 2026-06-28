George Russell (Mercedes) remporte le Grand Prix d'Autriche

Le pilote britannique de F1 George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Autriche, ...
George Russell (Mercedes) remporte le Grand Prix d'Autriche

George Russell (Mercedes) remporte le Grand Prix d'Autriche

Photo: KEYSTONE/AP/Denes Erdos

Le Britannique George Russell (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche, son 2e succès de la saison. Il a devancé Max Verstappen et son coéquipier Kimi Antonelli.

C'est la deuxième victoire de Russell cette année après le premier Grand Prix de la saison en Australie, ce qui lui permet de refaire un peu son retard sur Antonelli, leader au championnat du monde avec 40 points d'avance.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) se classe 4e, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari).

Russell, qui avait déjà signé la pole position samedi au nez des Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, réalise donc un week-end parfait. C'est par contre une mauvaise opération pour les voitures rouges de Maranello qui ne sont que 5e pour Hamilton et 8e pour Leclerc.

On attendait de fait une bataille entre les Mercedes et les Ferrari, mais c'est la Red Bull du quadruple champion du monde Verstappen qui a réalisé son meilleur résultat de l'année, après des premiers GP difficiles pour le Néerlandais. Verstappen a réalisé cet exploit 'à domicile' pour son écurie, en Autriche, devant un public autrichien et néerlandais conquis.

Sur un circuit où il faisait plus de 50 degrés au sol et 35 degrés au moins dans l'air, les pneumatiques ont été largement éprouvés. C'est d'ailleurs la stratégie des arrêts au stand qui a primé. Hamilton (5e) et Leclerc (8e) se sont arrêtés à trois reprises, alors que leurs concurrents ne l'ont fait que deux fois.

/ATS
 

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