George Russell remporte le GP de Singapour

Parti de la pole position, George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Singapour ...
Photo: KEYSTONE/EPA/TOM WHITE

Parti de la pole position, George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Singapour de manière souveraine. L'Anglais a célébré le cinquième succès de sa carrière en formule 1.

Russell s'était déjà imposé cette année à Montréal lors du GP du Canada, sur un circuit aux mêmes caractéristiques. Il a dominé la course d'un bout à l'autre, ne cédant le commandement que lors de son unique changement de pneus.

Le vainqueur a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri. Celui-ci a conservé la tête du championnat avec 22 points d'avance sur Norris et 63 sur Verstappen alors que six courses restent au programme. Une décision est déjà tombée: McLaren s'est assuré le titre des constructeurs pour la deuxième année consécutive.

Singapour n'a pas été favorable pour l'écurie suisse Sauber-Ferrari, dont les deux pilotes ont fini loin des meilleurs: Gabriel Bortoleto s'est classé 17e et Nico Hülkenberg 20e et dernier d'une épreuve qui n'a connu aucun abandon.

/ATS
 

