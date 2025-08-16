Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Imbattable, le leader du championnat du monde de MotoGP a enlevé son sixième Grand Prix d'affilée.

Le sextuple champion du monde de la catégorie a devancé son jeune compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), deuxième et qui décroche son meilleur classement en MotoGP pour sa première saison dans l'élite. Parti en pole position, Marco Bezzecchi (Aprilia) a finalement terminé troisième après avoir passé plus de la moitié de la course en tête avec Marquez dans sa roue.

L'autre Ducati officielle, celle du double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia, a terminé à une lointaine 8e place après avoir longtemps été troisième. Victime d'une chute, le champion en titre Jorge Martin a quant à lui abandonné. L'Espagnol a été conduit au centre médical du circuit par précaution.

Au championnat des pilotes, Marc Marquez compte désormais une avance de 142 points sur son dauphin et cadet Alex, 10e du GP avec sa Ducati-Gresini. L'écart monte à 197 points avec Francesco Bagnaia, troisième.

Dettwiler toujours sans point

En Moto3, Noah Dettwiler est toujours à la recherche de son premier point cette saison. Le pilote bâlois de 20 ans n'a pas pu faire mieux qu'une 23e place dimanche lors de la victoire de l'Espagnol Angel Piqueras, deuxième au classement du championnat du monde.

/ATS