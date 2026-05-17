Johann Zarco touché au genou et au tibia

Johann Zarco (Honda-LCR) est blessé sérieusement au genou et au péroné gauches, a indiqué son ...
Johann Zarco touché au genou et au tibia

Johann Zarco touché au genou et au tibia

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Johann Zarco (Honda-LCR) est blessé sérieusement au genou et au péroné gauches, a indiqué son équipe dimanche en fin de soirée. Le Français a chuté lors du Grand Prix de Catalogne de MotoGP.

'Johann Zarco, qui a été transporté à l'Hospital Universitari General de Catalunya, a subi des blessures aux ligaments croisés antérieur et postérieur, ainsi qu'au ménisque interne. Il a également subi une légère déchirure du péroné au niveau de la cheville', a précisé Honda-LCR.

Après un premier accident très spectaculaire de l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui souffre de fractures de la clavicule droite et à la vertèbre cervicale C7 selon son équipe, Zarco s'est blessé lors d'un accrochage juste après le deuxième départ de la course.

Au premier virage, le Français a percuté Luca Marini (Honda) et s'est ensuite retrouvé accroché à la roue arrière de la moto d'un autre Italien, Francesco Bagnaia (Ducati). Le vétéran de la grille de MotoGP (35 ans) est resté de longues minutes dans les graviers avec les équipes médicales avant d'être conduit au centre médical du circuit puis à l'hôpital.

La durée de l'indisponibilité de Zarco reste pour l'instant inconnue et devrait être fixée dans les prochains jours.

/ATS
 

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