Jorge Martin entend quitter Aprilia à la fin de la saison

L'Espagnol Jorge Martin a fait part jeudi de son intention de quitter Aprilia à la fin de la saison.

Le champion du monde en titre de MotoGP n'a encore disputé aucune course complète avec cette écurie en 2025 en raison d'une succession de blessures.

'Compte tenu de la nécessité de prendre une décision concernant une date fixée par mon contrat, j'ai décidé d'exercer mon droit de me libérer pour la saison 2026. Je l'ai toujours fait avec respect, clarté et dans le seul but de prendre en main mon avenir d'athlète professionnel', a annoncé Martin, 27 ans, dans un communiqué.

Les rumeurs couraient depuis une semaine sur une rupture entre le champion du monde et Aprilia, écurie pour laquelle il avait signé l'année dernière après avoir remporté le titre sur une Ducati-Pramac. Par cette décision, il affirme ne pas avoir violé son contrat qui couvrait en principe plusieurs saisons, et regrette implicitement un manque de flexibilité de la part de son employeur.

'Lorsque nous l'avons signé, j'ai convenu avec Aprilia que, si certaines circonstances ne se présentaient pas, je me réservais le droit de décider de mon avenir pour 2026. C'était une condition essentielle pour accepter la proposition de contrat qui m'a été proposée à ce moment-là', souligne Jorge Martin.

'Ouvert au dialogue'

'Malheureusement, les circonstances liées aux chutes, bien qu'elles n'affectent pas ce que nous avions convenu, ont affecté cette phase', poursuit l'Espagnol, assurant avoir 'toujours été ouvert au dialogue avec Aprilia afin d'étendre cette période à un certain nombre de Grands Prix après (son) retour à la compétition'.

Tout cela aurait permis 'aux deux parties de se donner une seconde chance et de se sentir à l'aise avant de prendre une décision pour 2026', conclut Martin, qui s'est blessé à l'intersaison et avait manqué les trois premières courses. Il a été à nouveau blessé lors du Grand Prix du Qatar en avril lorsqu'il a été percuté par un autre concurrent après avoir chuté.

/ATS