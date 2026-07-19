Kimi Antonelli à nouveau au sommet à Spa

Kimi Antonelli a renoué avec la victoire à Spa. Après n'être monté qu'une seule fois sur le podium lors des trois dernières courses, l'Italien a remporté en Belgique sa sixième victoire de la saison.

Il a devancé Charles Leclerc sur Ferrari et Max Verstappen sur sa Red Bull. Le jeune pilote Mercedes de 19 ans n'a pas tremblé dans les Ardennes. Samedi, il s'était assuré la pole avec 0''317 d'avance, l'écart le plus important de la saison. Antonelli a également dominé la course dimanche. A dix tours de l'arrivée, Antonelli a dépassé la Ferrari de Leclerc, qui menait depuis le dernier arrêt aux stands.

Au classement des pilotes, l’avance d'Antonelli sur son coéquipier George Russell, sorti au premier tour, s'élève à 50 points à l’approche de la dernière course avant la trêve estivale. Le week-end du Britannique fut à oublier. Celui qui avait récemment décroché les 2e, 1re et 2e places a fini dans le gravier à la suite d'une touchette avec Lewis Hamilton et a dû abandonner.

Hamilton a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir provoqué l’accident. Il a manqué le podium de quatre secondes. Hamilton a finalement eu raison puisqu'il avait annoncé avant la course que Ferrari, qui avait remporté deux des trois dernières courses, se battrait davantage pour le podium que pour la victoire.

/ATS