Kimi Antonelli à nouveau au sommet à Spa

Kimi Antonelli a renoué avec la victoire à Spa. Après n'être monté qu'une seule fois sur le ...
Kimi Antonelli à nouveau au sommet à Spa

Kimi Antonelli à nouveau au sommet à Spa

Photo: KEYSTONE/AP/Geert Vanden Wijngaert

Kimi Antonelli a renoué avec la victoire à Spa. Après n'être monté qu'une seule fois sur le podium lors des trois dernières courses, l'Italien a remporté en Belgique sa sixième victoire de la saison.

Il a devancé Charles Leclerc sur Ferrari et Max Verstappen sur sa Red Bull. Le jeune pilote Mercedes de 19 ans n'a pas tremblé dans les Ardennes. Samedi, il s'était assuré la pole avec 0''317 d'avance, l'écart le plus important de la saison. Antonelli a également dominé la course dimanche. A dix tours de l'arrivée, Antonelli a dépassé la Ferrari de Leclerc, qui menait depuis le dernier arrêt aux stands.

Au classement des pilotes, l’avance d'Antonelli sur son coéquipier George Russell, sorti au premier tour, s'élève à 50 points à l’approche de la dernière course avant la trêve estivale. Le week-end du Britannique fut à oublier. Celui qui avait récemment décroché les 2e, 1re et 2e places a fini dans le gravier à la suite d'une touchette avec Lewis Hamilton et a dû abandonner.

Hamilton a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir provoqué l’accident. Il a manqué le podium de quatre secondes. Hamilton a finalement eu raison puisqu'il avait annoncé avant la course que Ferrari, qui avait remporté deux des trois dernières courses, se battrait davantage pour le podium que pour la victoire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Antonelli en favori à Spa

Antonelli en favori à Spa

Sports motorisés    Actualisé le 19.07.2026 - 04:04

Kimi Antonelli s'élancera en pole position dimanche

Kimi Antonelli s'élancera en pole position dimanche

Sports motorisés    Actualisé le 18.07.2026 - 17:59

Marc Marquez roi du Sachsenring

Marc Marquez roi du Sachsenring

Sports motorisés    Actualisé le 12.07.2026 - 15:15

Marc Marquez remporte le sprint sur le Sachsenring

Marc Marquez remporte le sprint sur le Sachsenring

Sports motorisés    Actualisé le 11.07.2026 - 15:37

Articles les plus lus

Clavicule fracturée pour Marco Bezzecchi

Clavicule fracturée pour Marco Bezzecchi

Sports motorisés    Actualisé le 11.07.2026 - 13:19

Marc Marquez remporte le sprint sur le Sachsenring

Marc Marquez remporte le sprint sur le Sachsenring

Sports motorisés    Actualisé le 11.07.2026 - 15:37

Marc Marquez roi du Sachsenring

Marc Marquez roi du Sachsenring

Sports motorisés    Actualisé le 12.07.2026 - 15:15

Kimi Antonelli s'élancera en pole position dimanche

Kimi Antonelli s'élancera en pole position dimanche

Sports motorisés    Actualisé le 18.07.2026 - 17:59

Charles Leclerc s'impose après une course à rebondissements

Charles Leclerc s'impose après une course à rebondissements

Sports motorisés    Actualisé le 05.07.2026 - 17:55

Clavicule fracturée pour Marco Bezzecchi

Clavicule fracturée pour Marco Bezzecchi

Sports motorisés    Actualisé le 11.07.2026 - 13:19

Marc Marquez remporte le sprint sur le Sachsenring

Marc Marquez remporte le sprint sur le Sachsenring

Sports motorisés    Actualisé le 11.07.2026 - 15:37

Marc Marquez roi du Sachsenring

Marc Marquez roi du Sachsenring

Sports motorisés    Actualisé le 12.07.2026 - 15:15