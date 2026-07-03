Kimi Antonelli remporte la course sprint de Silverstone

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli, a remporté la petite course sprint du Grand ...
Kimi Antonelli remporte la course sprint de Silverstone

Kimi Antonelli remporte la course sprint de Silverstone

Photo: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli, a remporté la petite course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Italien a devancé Lewis Hamilton, pourtant parti en pole position à Silverstone.

'Allez, allez!', s'est exclamé le pilote Mercedes à la radio en franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur après avoir dépassé le Britannique et sa Ferrari à mi-course des 17 tours (100 kilomètres) de l'épreuve d'environ une demi-heure.

'J'ai poussé aussi fort que possible, j'ai donné absolument tout', a dit Hamilton, 41 ans, qui avait réalisé la pole position pour 11 millièmes devant Antonelli, et s'était montré le plus rapide en essais libres vendredi devant son public britannique et de tifosi de Ferrari.

Le champion du monde en titre, Lando Norris, lui aussi Britannique, finit troisième et son compatriote George Russell, qui brigue une première couronne mondiale avec sa Mercedes, n'a pas fait mieux que quatrième.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lewis Hamilton en pôle pour le sprint devant son public

Lewis Hamilton en pôle pour le sprint devant son public

Sports motorisés    Actualisé le 03.07.2026 - 18:57

George Russell (Mercedes) remporte le Grand Prix d'Autriche

George Russell (Mercedes) remporte le Grand Prix d'Autriche

Sports motorisés    Actualisé le 28.06.2026 - 17:33

Le Japonais Ogura (Aprilia-Trackhouse) remporte le GP des Pays-Bas

Le Japonais Ogura (Aprilia-Trackhouse) remporte le GP des Pays-Bas

Sports motorisés    Actualisé le 28.06.2026 - 15:06

Russell partira en pole position au GP d'Autriche

Russell partira en pole position au GP d'Autriche

Sports motorisés    Actualisé le 27.06.2026 - 17:44

Articles les plus lus

Francesco Bagnaia rejoindra Aprilia en 2027

Francesco Bagnaia rejoindra Aprilia en 2027

Sports motorisés    Actualisé le 25.06.2026 - 11:26

Raul Fernandez remporte la course sprint

Raul Fernandez remporte la course sprint

Sports motorisés    Actualisé le 27.06.2026 - 15:46

Russell partira en pole position au GP d'Autriche

Russell partira en pole position au GP d'Autriche

Sports motorisés    Actualisé le 27.06.2026 - 17:44

Le Japonais Ogura (Aprilia-Trackhouse) remporte le GP des Pays-Bas

Le Japonais Ogura (Aprilia-Trackhouse) remporte le GP des Pays-Bas

Sports motorisés    Actualisé le 28.06.2026 - 15:06

F1: La FIA adopte les changements pour les moteurs de 2027 et 2028

F1: La FIA adopte les changements pour les moteurs de 2027 et 2028

Sports motorisés    Actualisé le 23.06.2026 - 13:58

MotoGP: Bagnaia va quitter Ducati en fin de saison

MotoGP: Bagnaia va quitter Ducati en fin de saison

Sports motorisés    Actualisé le 24.06.2026 - 16:07

Francesco Bagnaia rejoindra Aprilia en 2027

Francesco Bagnaia rejoindra Aprilia en 2027

Sports motorisés    Actualisé le 25.06.2026 - 11:26

Raul Fernandez remporte la course sprint

Raul Fernandez remporte la course sprint

Sports motorisés    Actualisé le 27.06.2026 - 15:46