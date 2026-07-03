Kimi Antonelli remporte la course sprint de Silverstone

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli, a remporté la petite course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Italien a devancé Lewis Hamilton, pourtant parti en pole position à Silverstone.

'Allez, allez!', s'est exclamé le pilote Mercedes à la radio en franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur après avoir dépassé le Britannique et sa Ferrari à mi-course des 17 tours (100 kilomètres) de l'épreuve d'environ une demi-heure.

'J'ai poussé aussi fort que possible, j'ai donné absolument tout', a dit Hamilton, 41 ans, qui avait réalisé la pole position pour 11 millièmes devant Antonelli, et s'était montré le plus rapide en essais libres vendredi devant son public britannique et de tifosi de Ferrari.

Le champion du monde en titre, Lando Norris, lui aussi Britannique, finit troisième et son compatriote George Russell, qui brigue une première couronne mondiale avec sa Mercedes, n'a pas fait mieux que quatrième.

/ATS