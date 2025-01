La Saoudien Yazeed al-Rajhi remporte son premier Dakar en auto

Le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Overdrive) a remporté son premier Dakar dans la catégorie auto. Ceci au terme de la 12e et dernière étape vendredi à Shubaytah, en Arabie saoudite.

Il devance le Sud-africain Henk Lategan (Toyota) de seulement 3'57 et le Suédois Mattias Ekström (Ford) de 20'21, sous réserve de la publication officielle des résultats par la FIA.

Jusqu'à présent, al-Rajhi n'avait jamais fait mieux qu'une troisième place au général (en 2022). Il s'agit du premier sacre d'un Saoudien sur le Dakar, installé en Arabie saoudite depuis 2020.

Al-Rajhi a repris définitivement l'avantage au général sur Lategan jeudi, à la veille de l'arrivée, à la faveur d'une 11e et avant-dernière étape parfaitement maitrisée pour le Saoudien, issu d'une richissime famille d'affaires du pays.

Quintuple vainqueur du Dakar, le Qatarien Nasser al-Attiyah, vainqueur de la dernière étape vendredi, s'est classé 4e au général.

Autres favoris qui étaient attendus pour la victoire finale avant le départ de cette 47e édition du Dakar, l'Espagnol Carlos Sainz, quadruple vainqueur de l'épreuve et tenant du titre, et la légende française des rallyes Sébastien Loeb ont dû jeter l'éponge dès la première semaine. Le premier a dû abandonner la course à la suite d'un accident avec sa Ford Raptor au terme de la 2e étape.

Bis repetita le lendemain lorsque les commissaires de course ont disqualifié Loeb en raison des dommages sur sa Dacia lors d'un accident au début de la 3e étape. Un coup dur pour le nonuple champion du monde de rallye qui court toujours après un premier titre sur le Dakar après neuf participations.

/ATS