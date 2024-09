Lando Norris seul au monde

Lando Norris a remporté haut la main le GP de Singapour. Le pilote McLaren s'est imposé avec plus de 20 secondes d'avance sur le champion du monde Max Verstappen et son coéquipier Oscar Piastri.

Norris était bien sûr le grand favori, d'autant plus qu'il avait décroché la pole position la veille lors des qualifications. L'Anglais a pris un excellent départ pour virer en tête au premier virage et a rapidement tenu à distance son premier poursuivant, Verstappen. A mi-parcours, il s'était déjà créé une avance de plus de 26 secondes sur le Néerlandais.

Grâce à sa troisième victoire en Grand Prix, Norris a pu réduire à 52 points l'écart avec Verstappen, leader du Championnat du monde. Au classement des constructeurs, McLaren a porté son avance à 41 points sur Red Bull.

Les pilotes de l'équipe Sauber, partis de la dernière ligne, sont logiquement repartis bredouilles. Le Chinois Zhou Guanyu et le Finlandais Valtteri Bottas ont terminé la course avec un tour de retard, aux 16e et 17e places.

