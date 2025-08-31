Le GP de Monaco assuré d'être au calendrier jusqu'en 2035

Epreuve historique de la Formule 1, le Grand Prix de Monaco a été prolongé au calendrier jusqu'en ...
Le GP de Monaco assuré d'être au calendrier jusqu'en 2035

Le GP de Monaco assuré d'être au calendrier jusqu'en 2035

Photo: KEYSTONE/EPA AFP POOL/GABRIEL BOUYS / POOL

Epreuve historique de la Formule 1, le Grand Prix de Monaco a été prolongé au calendrier jusqu'en 2035. Les organisateurs du championnat du monde l'ont annoncé vendredi.

'La Formule 1 prolonge le Grand Prix de Monaco jusqu'en 2035 inclus, à la suite de l'extension de l'accord existant avec l'Automobile Club de Monaco (ACM) qui courait jusqu'à la saison 2031', a indiqué le promoteur Formula One dans un communiqué publié en marge du GP d'Italie disputé ce weekend.

Dans la liste des Grand Prix les plus fréquemment courus dans le championnat du monde depuis 1950, le GP de Monaco, disputé dans les rues de la Principauté, est au deuxième rang, derrière le circuit de Monza (GP d'Italie), et se dispute sans discontinuer depuis 1955.

Traditionnellement disputé fin mai en même temps que les 500 Miles d'Indianapolis -autre rendez-vous incontournable du sport automobile-, le prestigieux GP de Monaco se déroulera début juin à compter de 2026.

/ATS
 

Actualités suivantes

Piastri s'impose devant Verstappen à Zandvoort

Piastri s'impose devant Verstappen à Zandvoort

Sports motorisés    Actualisé le 31.08.2025 - 17:01

GP des Pays-Bas: Piastri en pole devant Norris

GP des Pays-Bas: Piastri en pole devant Norris

Sports motorisés    Actualisé le 30.08.2025 - 16:07

Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi

Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi

Sports motorisés    Actualisé le 28.08.2025 - 11:53

Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes

Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes

Sports motorisés    Actualisé le 26.08.2025 - 14:33

Articles les plus lus

La Malaisie exclut de relancer son GP

La Malaisie exclut de relancer son GP

Sports motorisés    Actualisé le 21.08.2025 - 10:51

MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position

MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position

Sports motorisés    Actualisé le 23.08.2025 - 12:43

MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie

MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie

Sports motorisés    Actualisé le 23.08.2025 - 15:37

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Sports motorisés    Actualisé le 24.08.2025 - 15:15