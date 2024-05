Le samedi parfait de Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull), a décroché la pole position du Grand Prix de Miami. Après son succès dans la course sprint, le Néerlandais a vécu un samedi parfait en Floride.

Max Verstappen a devancé les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz pour poursuivre son sans-faute en qualifications en 2024 avec cette sixième pole position en six Grands Prix. Comme lors du sprint, Verstappen n'a pas été ultra-dominateur mais cela a suffi pour reléguer les deux monoplaces de la Scuderia à respectivement 141 et 214 millièmes.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a pris la quatrième place, devant les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri. Le départ du Grand Prix est fixé à 16.00 ce dimanche (22.00 en Suisse).

/ATS