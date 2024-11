Les pilotes satisfaits de l'arrivée d'une 11e équipe en 2026

'Peu importe ce que vont dire les équipes et ceux qui ne seront pas contents, pour nous, c'est fantastique.' A l'image du Français Esteban Ocon, la F1 a salué l'arrivée d'une 11e équipe en 2026.

'Quand j'ai débuté en F1 il y avait onze équipes et je pense que c'est pour cela que j'ai pu intégrer la F1, grâce à Manor, qui était la 11e équipe à cette époque-là (en 2016). Ma carrière aurait probablement été très différente si je n'avais pas eu cette opportunité', a souligné le pilote français (Alpine) jeudi en marge du Grand Prix du Qatar.

'Vingt voitures en F1, ce n'est pas assez. Beaucoup d'autres disciplines comptent 28 ou 30 voitures. Cela fait beaucoup d'équipes et de personnel, mais pour le sport et pour nous, c'est super', a-t-il ajouté.

Les organisateurs du championnat du monde de F1 ont annoncé lundi que l'écurie General Motors/Cadillac deviendrait en 2026 la 11e équipe du paddock, dévoilant 'un accord ce principe' avec le géant de l'automobile américain.

Cette décision est intervenue au terme d'un long processus d'échanges entre les deux parties et permettra de compter 22 monoplaces en course en 2026, comme ce fut le cas en 2013, 2014 et 2016. La F1 a même compté jusqu'à douze équipes et 24 voitures de 2010 à 2012.

Depuis le départ de Manor fin 2016, le championnat est disputé par dix écuries, dont les dirigeants étaient assez réticents à l'idée d'intégrer une onzième équipe. Mais l'implication de General Motors dans le projet porté par Michael Andretti, fils du champion du monde de F1 1978 Mario Andretti (84 ans), a changé la donne, d'autant que le constructeur américain deviendra motoriste à partir de 2028.

