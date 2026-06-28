Lewis Hamilton en pôle pour le sprint devant son public

Lewis Hamilton s'est montré au sommet de sa forme, vendredi devant son public à Silverstone. Le septuple champion du monde a décroché la pole position pour la course sprint de samedi.

Au volant de sa Ferrari, Hamilton a signé le meilleur temps en 1'28''376, sous les acclamations des supporters britanniques. Il a devancé le leader du championnat, Kimi Antonelli, au volant de sa Mercedes pour seulement 0''011.

Le pilote de Red Bull Max Verstappen (à 0''321) s’est classé troisième pour le départ de cette course courte de 100 kilomètres sans changement de pneus obligatoire.

Les deux Audi se sont classées 12e (Gabriel Bortoleto) et 13e (Nico Hülkenberg) en Q2. Il y a un an, à Silverstone, Hülkenberg était monté pour la première fois de sa carrière sur le podium, décrochant la troisième place.

/ATS