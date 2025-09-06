Marc Marquez profite des malheurs de son frère

Photo: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta

Marc Marquez (Ducati) a signé son 15e succès d'affilée en MotoGP. L'Espagnol, auteur du doublé sprint/course principale lors des sept précédents Grands Prix, a remporté le sprint du GP de Catalogne.

Cette fabuleuse série n'a toutefois tenu qu'à un fil samedi. Marc Marquez (32 ans) semblait en effet devoir se contenter d'une 2e place à quatre tours de la fin, alors qu'il accusait 1''5 de retard sur son frère cadet Alex Marquez. Mais ce dernier est parti tout seul à la faute, alors que la victoire lui tendait les bras.

Marc Marquez n'a en revanche pas laissé passer sa chance samedi à Montmelò. Le sextuple champion du monde de MotoGP s'est imposé avec 1''299 d'avance sur le Français Fabio Quartararo (2e) et 3''653 sur l'Italien Fabio Di Giannantonio (3e).

Grâce à ce succès, son 14e en 15 sprints disputés depuis le début de la saison, Marc Marquez porte son avance sur son dauphin au championnat, son frère Alex, à 187 points. S'il reprend 10 points au total à son cadet sur ce week-end catalan, il pourra s'assurer le titre mondial dès le week-end prochain à Misano.

/ATS
 

