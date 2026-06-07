Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Dimanche de rêve pour Marc Marquez, qui a réussi à dompter son compatriote Pedro Acosta pour ...
Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Photo: KEYSTONE/EPA/Boglarka Bodnar

Dimanche de rêve pour Marc Marquez, qui a réussi à dompter son compatriote Pedro Acosta pour remporter le GP de Hongrie en MotoGP. Il reprend de gros points sur les leaders, qui sont tous tombés.

Le septuple champion du monde, qui avait déjà remporté la course sprint samedi sur sa Ducati, a confirmé sa domination absolue sur le petit circuit étriqué du Balaton Park (4,08 km), où il avait déjà tout raflé l'année passée.

Pour sa 100e victoire, toutes catégories confondues, il s'est imposé devant son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM), qui court toujours après son premier succès en MotoGP, et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Un résultat qui permet à Marquez de faire le plein de points, contrairement aux trois leaders du Championnat du monde, tous tombés dans un premier virage aux airs de berezina pour Aprilia: Jorge Martin (Aprilia, 2e du championnat) a complètement manqué son freinage et fauché Marco Bezzecchi (1er, Aprilia) et Fabio Di Giannantonio (Ducati), ainsi que Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse, 5e).

Résultat: Marc Marquez, qui comptait 102 points de retard sur Bezzecchi avant d'arriver en Hongrie, ne compte plus que 72 unités de débours après ce week-end parfait pour cet habitué des remontadas.

/ATS
 

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