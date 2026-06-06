Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Marc Marquez (Ducati) a survolé la course sprint du GP de Hongrie, samedi sur le circuit de ...
Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Photo: KEYSTONE/EPA/Boglarka Bodnar

Marc Marquez (Ducati) a survolé la course sprint du GP de Hongrie, samedi sur le circuit de Balaton Park. L'Espagnol a devancé de plus d'une seconde et demie son compatriote Pedro Acosta (KTM), 2e.

Parti en pole position, le champion du monde en titre de MotoGP n'a jamais été inquiété par ses poursuivants. Pedro Acosta a concédé 1''548 alors que Marco Bezzecchi (Aprilia) a pris la 3e place à 2''722.

Marco Bezzecchi conforte ainsi sa première place au championnat du monde. L'Italien (180 points au total) a porté son avance sur son dauphin espagnol Jorge Martin (6e du sprint à 5''708 du vainqueur) à 20 unités.

Septuple champion du monde de la catégorie-reine, Marc Marquez n'avait plus gagné, que ce soir en sprint ou en Grand Prix, depuis le GP de Misano en septembre la saison dernière. Il a compté plus de deux secondes d'avance sur Acosta avant de lever le pied.

/ATS
 

Actualités suivantes

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Sports motorisés    Actualisé le 06.06.2026 - 16:05

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Sports motorisés    Actualisé le 05.06.2026 - 08:45

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 03.06.2026 - 10:49

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Sports motorisés    Actualisé le 31.05.2026 - 16:03

Articles les plus lus

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Sports motorisés    Actualisé le 28.05.2026 - 12:35

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Sports motorisés    Actualisé le 31.05.2026 - 16:03

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 03.06.2026 - 10:49

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Sports motorisés    Actualisé le 05.06.2026 - 08:45

F1: Antonelli remporte sa 4e victoire de suite

F1: Antonelli remporte sa 4e victoire de suite

Sports motorisés    Actualisé le 26.05.2026 - 13:52

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Sports motorisés    Actualisé le 28.05.2026 - 12:35

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Sports motorisés    Actualisé le 31.05.2026 - 16:03

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 03.06.2026 - 10:49

Russell remporte la course sprint devant Norris

Russell remporte la course sprint devant Norris

Sports motorisés    Actualisé le 23.05.2026 - 18:54

George Russell partira en pole position à Montréal

George Russell partira en pole position à Montréal

Sports motorisés    Actualisé le 23.05.2026 - 23:28

F1: Antonelli remporte sa 4e victoire de suite

F1: Antonelli remporte sa 4e victoire de suite

Sports motorisés    Actualisé le 26.05.2026 - 13:52

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Sports motorisés    Actualisé le 28.05.2026 - 12:35