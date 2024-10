Martin gagne la course sprint, Bagnaia 4e

Jorge Martin (Ducati Pramac) s'est imposé en patron dans la course sprint du GP d'Australie samedi en MotoGP.

Impérial sur le circuit de Phillip Island, l'Espagnol de 26 ans porte ainsi à 16 points son avance sur l'Italien Francesco Bagnaia, 4e de cette course, au championnat du monde.

Parti en pole, Jorge Martin s'est rapidement détaché seul en tête pour compter deux secondes d'avance sur ses premiers poursuivants à mi-course. Vainqueur de son 6e sprint de la saison, le 'Martinator' s'est imposé avec une marge de 1''520 sur Marc Marquez (2e) après avoir relâché son effort dans le dernier des 13 tours.

Cinquième sur la grille, Francesco Bagnaia (Ducati) a donc pris la 4e place à 6''879 de son grand rival. Le double champion du monde en titre, qui restait sur trois victoires dans la course sprint, pointait pourtant au 2e rang à mi-course. Mais il a marqué le pas en fin de course pour être dépassé par Marquez et Bastianini.

