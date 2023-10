Martin gagne le GP de Thaïlande, Bagnaia 2e

Jorge Martin (Ducati-Pramac) a vécu un nouveau week-end parfait à Buriram. Vainqueur du sprint samedi en MotoGP, il a remporté dimanche le GP de Thaïlande.

L'Espagnol revient ainsi à 13 points du leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia (Ducati), 2e de cette course principale, avec encore trois manches au programme. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complète le podium d'un GP spectaculaire.

Martin, Binder et Bagnaia, qui se tiennent en deux dixièmes de seconde, ont chacun tenté leur chance lors de cinq derniers tours échevelés. 'Martinator' a pris les devants à deux tours de la fin. Binder a fini deuxième, mais a écopé d'une pénalité d'une place pour avoir dépassé les limites de la piste lors du dernier tour.

'C'est incroyable. J'ai dû pousser à plus de 100%. Le rythme était bon, ma gestion aussi', a réagi Martin. Pole position, course sprint et Grand Prix: l'Espagnol a réussi le 'Grand Chelem' pour la troisième fois de la saison, après Saint-Marin et le Japon.

Bagnaia, en difficultés au début du week-end, a fait mieux que limiter la casse lors du Grand Prix qu'il avait démarré de la 6e position. 'C'était comme dans une salle de jeux, c'était incroyable. Revenir, ce n'était pas facile. J'étais à la limite sur le dernier tour. La 2e place, c'est positif', a commenté 'Pecco'.

Après un week-end de coupure, le paddock repart pour un dernier enchaînement de trois dates en trois semaines, avec la Malaisie, le Qatar et Valence pour terminer, le 26 novembre.

