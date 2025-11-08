MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal ...
MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

Photo: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal à Portimao. Au terme des 12 tours, il a précédé son compatriote Pedro Acosta (KTM) de 0''120.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a complété le podium à 0''637. Les trois hommes ont survolé la course, se dépassant à de nombreuses reprises. Quatrième, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a franchi la ligne avec 5''276 de retard.

Déjà assuré du titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc Marquez - blessé et forfait pour la fin de saison -, Alex Marquez a signé son deuxième succès de la saison en sprint après celui conquis lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

/ATS
 

Actualités suivantes

GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 16:03

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

Sports motorisés    Actualisé le 07.11.2025 - 20:27

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Sports motorisés    Actualisé le 05.11.2025 - 20:07

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 31.10.2025 - 16:53

Articles les plus lus

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

Sports motorisés    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 31.10.2025 - 16:53

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Sports motorisés    Actualisé le 05.11.2025 - 20:07

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

Sports motorisés    Actualisé le 07.11.2025 - 20:27

Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort

Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort

Sports motorisés    Actualisé le 29.10.2025 - 12:21

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

Sports motorisés    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 31.10.2025 - 16:53

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Sports motorisés    Actualisé le 05.11.2025 - 20:07