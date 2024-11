MotoGP: Bagnaia gagne et revient à 24 points de Martin

Jorge Martin (Ducati) n'est pas parvenu à s'assurer le titre mondial en MotoGP dimanche à Sepang.

L'Espagnol, 2e du GP de Malaisie derrière son rival Francesco Bagnaia (Ducati), abordera néanmoins le dernier week-end de course de la saison avec une marge confortable de 24 unités sur l'Italien.

La lutte s'annonçait somptueuse entre les deux hommes, elle le fut. Jorge Martin, qui devait marquer neuf points de plus que Francesco Bagnaia pour valider son premier sacre dans la catégorie-reine dès dimanche, a pris tous les risques dans les trois premiers tours. Les changements de leader se sont alors multipliés.

Parti avec un pneu medium à l'avant contrairement à son adversaire, Martin a tout de même calmé ses ardeurs pour laisser Bagnaia prendre le large. L'Espagnol est revenu fort sur la fin pour recoller à 1''5 à 4 tours de l'arrivée, mais il a alors commis une faute rédhibitoire et a terminé à plus de 3 secondes.

Francesco Bagnaia s'est donc parfaitement repris après avoir chuté samedi dans une course sprint remportée par Jorge Martin. Mais l'Italien, vainqueur pour la 10e fois de la saison dans un GP dominical, pourrait payer cher son huitième abandon de la saison. Seuls 37 points seront en jeu lors de l'ultime week-end de course.

Dettwiler 18e et dernier

Seul pilote suisse engagé dans le championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) a par ailleurs pris la 18e - et dernière - place en Moto3. Le Bâlois a manqué pour plus de 24'' le top 15 dans une course remportée par le champion du monde colombien David Alonso (13e succès en 19 GP disputés cette année).

