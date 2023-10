MotoGP: Bezzecchi se casse la clavicule à l'entraînement

Gros coup dur pour Marco Bezzecchi ! Le pilote italien, 3e du championnat MotoGP, s'est fracturé la clavicule droite samedi lors d'un entraînement. Il a été opéré dimanche.

Son équipe Ducati-VR46 n'a pas précisé la durée de l'indisponibilité du pilote. Bezzecchi (24 ans), qui pointe à respectivement 54 et 51 longueurs de son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati) et de l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), pourrait manquer plusieurs courses et ainsi dire adieu à ses espoirs de titre. Les pilotes vont en effet enchaîner trois Grands Prix en trois semaines à partir de la semaine prochaine en Indonésie, Australie et Thaïlande.

'Marco Bezzecchi a été opéré avec succès ce matin pour réduire la fracture de sa clavicule droite (...) Marco commencera immédiatement le processus de rééducation: son retour en piste sera évalué dans les prochaines 48 heures', a précisé l'équipe VR46, qui appartient à la légende du MotoGP Valentino Rossi.

L'Italien, qui dispute sa deuxième saison dans la catégorie reine du motocyclisme, a remporté trois victoires cette année. Il était encore en position de lutter pour le titre mondial, même s'il était un peu distancé par Bagnaia et Martin, l'homme en forme du moment.

/ATS