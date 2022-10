MotoGP: Jorge Martin partira en pole position

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a décroché la pole position du GP de Malaisie en MotoGP samedi, signant un record du tour à Sepang.

Leader du championnat, Francesco Bagnaia s'élancera 9e, soit trois places devant son rival pour le titre Fabio Quartararo (12e).

Bagnaia (Ducati) dispose d'une première balle de match ce week-end pour décrocher son premier sacre en MotoGP face au tenant du titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha). Celui-ci accuse 14 points de retard sur l'Italien au championnat.

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 10e sur la grille, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui partira 2e dimanche, sont toujours mathématiquement dans la course, eux aussi, mais leurs chances sont plus minces à deux courses de la fin.

A côté de Martin et Bastianini, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'élancera dimanche de la première ligne aussi, à la troisième place. 'Les sensations n'étaient pas là (...) Je ne sais pas comment on a fait pour finir sur la première ligne', a confié le sextuple champion du monde de MotoGP.

Ces qualifications ont été disputées, contre toute attente, sur un tracé sec, mais cela ne préfigure en rien les conditions météo de dimanche car la pluie pourrait s'inviter en piste.

/ATS