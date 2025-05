MotoGP: Marco Bezzecchi renoue avec la victoire

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a causé une certaine surprise à Silverstone. Il a remporté le GP de Grande-Bretagne MotoGP, retrouvant la victoire après 609 jours d'attente.

Bezzecchi n'avait plus gagné depuis le GP d'Indonésie 2023, quand il pilotait pour Ducati. L'Italien a fêté son quatrième succès en catégorie reine. Il a devancé de 4''088 le Français Johann Zarco (Honda LCR) et de 5''929 l'Espagnol Marc Marquez (Ducati), qui a renforcé sa place en tête du championnat. L'octuple champion du monde possède 195 points, soit 23 de plus que son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), cinquième à Silverstone.

La palme de la malchance revient à Fabio Quartararo (Yamaha). Parti en pole position, le Français semblait destiné à signer son premier succès depuis le 19 juin 2022 en Allemagne puisqu'il menait avec cinq secondes d'avance au 12e des 19 tours quand l'ajusteur de garde au sol, bloqué en position basse, l'a contraint à l'abandon.

La course a été interrompue après moins de deux tours en raison de la présence d'huile sur la piste. Les pilotes ont pris un deuxième départ une vingtaine de minutes plus tard, le temps de nettoyer la piste, selon l'ordre établi lors des qualifications.

/ATS