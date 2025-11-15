MotoGP: Marco Bezzecchi s'impose à Valence

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté le dernier Grand Prix de la saison MotoGP à ...
Photo: KEYSTONE/EPA/MANUEL BRUQUE

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté le dernier Grand Prix de la saison MotoGP à Valence. Il a précédé de 0''686 l'Espagnol Raul Fernandez (Aprilia).

La marque Aprilia a ainsi signé son premier doublé depuis deux ans. Le podium a été complété par l'Italien Fabio di Giannantonio (Ducati-VR 46), à 3''765.

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), vice-champion du monde derrière son frère aîné Marc, a terminé sixième. Le double champion du monde (2022, 2023) Francesco Bagnaia (Ducati) a jeté l'éponge dans le 1er tour de course, après avoir été poussé en dehors de la piste par Johann Zarco: un incident pour lequel le Français de chez Honda-LCR a écopé d'une pénalité.

Il s'agit du cinquième abandon consécutif en autant de courses pour l'Italien, qui termine cinquième au classement général derrière l'Espagnol Pedro Acosta (KTM), quatrième du GP dimanche. Blessé mais assuré de remporter son septième titre dans l'élite depuis fin septembre, Marc Marquez (Ducati) était forfait pour cette ultime manche de l'année.

/ATS
 

