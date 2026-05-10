MotoGP: Martin remporte le sprint, grosse chute de Marquez

L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP au Mans après un superbe départ. Son compatriote Marc Marquez (Ducati) a, lui, chuté lourdement.

Huitième sur la grille de départ, Jorge Martin a réussi un envol magnifique et a pris la tête au deuxième virage pour ne plus jamais la lâcher. Le Madrilène a devancé les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé en pole, et Marco Bezzecchi (Aprilia).

Les 12 points glanés dans cette course sprint permettent à Jorge Martin de se rapprocher de Marco Bezzecchi au classement général. Le champion du monde 2024 n'accuse plus que six longueurs de retard sur le leader italien.

Tenant du titre, Marc Marquez a été victime d'une chute violente en fin de course: il est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber lourdement au sol. Le Catalan, qui s'est relevé difficilement, souffre d'ailleurs d'une fracture et va être opéré du pied droit, a indiqué son équipe.

'A la suite de sa chute et après un examen médical ainsi qu'une radiographie, Marc a été déclaré inapte (pour le Grand Prix prévu dimanche) en raison d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit', a expliqué l'écurie officielle italienne dans un communiqué.

'Il s'envolera ce soir (samedi soir) pour Madrid afin d'y subir une opération dans les prochains jours. Il ne participera pas au Grand Prix de Catalogne la semaine prochaine', conclut-elle.

Nouveau coup dur

Cette nouvelle fracture est un gros coup dur pour Marquez, qui peinait cette année à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure à l'épaule droite, contractée début octobre en Indonésie, et qui l'avait privé des quatre dernières manches de la saison dernière.

Cinquième du championnat à déjà 51 longueurs du leader italien Marco Bezzecchi (Aprilia) avant le Grand Prix de France prévu dimanche au circuit Bugatti du Mans, l'Espagnol aura bien du mal à conserver son titre mondial.

/ATS