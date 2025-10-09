MotoGP: Pirro roulera avec la moto de Marc Marquez

L'Italien Michele Pirro remplacera Marc Marquez lors du GP d'Australie (17-19 octobre), a annoncé l'écurie Ducati. L'Espagnol, septuple champion du monde MotoGP, est blessé à l'épaule droite.

'Après la blessure de Marc Marquez qui va manquer les deux prochaines manches ducChampionnat MotoGP, l'équipe Ducati annonce que Michele Pirro le remplacera pour la manche australienne à Phillip Island', a expliqué l'écurie italienne dans son communiqué. Le nom du remplaçant de Marquez pour le GP de Malaisie (24-26 octobre) n'a pas été dévoilé.

'Marc poursuit sa convalescence à Madrid', a ajouté Ducati sans donner plus de précisions. Agé de 39 ans, Pirro, pilote d'essai de l'écurie Ducati depuis 2013, disputera le 70e Grand Prix de sa carrière dans la catégorie reine.

Marquez s'est blessé le week-end dernier en chutant dès le premier tour du Grand Prix d'Indonésie après avoir été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Il souffre d''une fracture à la base du processus coracoïde et une blessure ligamentaire à son épaule droite', a expliqué son écurie, qui a aussitôt exclu tout lien avec sa précédente blessure à cette même épaule.

Marquez s'était blessé à l'épaule droite au début de la saison 2020 et avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations.

/ATS