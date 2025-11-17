Norris partira en pole à Las Vegas, Piastri 5e sur la grille

Lando Norris (McLaren) partira en pole position du GP de Las Vegas, 22e des 24 manches de la saison de F1 dont le départ sera donné dimanche à 5h heure suisse.

Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications vendredi sur le Las Vegas Street Circuit.

Le leader du championnat du monde a devancé le quadruple tenant du titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams). L'Australien Oscar Piastri (McLaren), deuxième du classement des pilotes, s'élancera en cinquième position.

Dans des conditions difficiles, Norris, qui compte 24 points d'avance sur Piastri alors qu'il en reste 83 à prendre au maximum, a fait un petit pas de plus vers le titre mondial et a encore enfoncé un peu plus son coéquipier en le battant de près d'une seconde sur une piste mouillée.

Le Britannique George Russell (Mercedes), vainqueur la saison dernière à Las Vegas, a réalisé le quatrième chrono et ne va pas faciliter la tâche de Piastri dans sa quête de remontée.

Hamilton 'bon' dernier

Le cauchemar en rouge continue pour le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Ferrari), qui a été piégé par les conditions météo et n'a pas réussi à réaliser un seul bon tour en Q1. Le Britannique, qui a déploré à la radio n'avoir 'pas pu mettre les pneus en température', s'élancera en 20e et dernière position.

Les monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber n'ont pas signé d'exploit. L'Allemand Nico Hülkenberg a manqué de peu une place en Q3 et partira depuis la 11e place sur la grille. Le Brésilien Gabriel Bortoleto a, lui, signé le 18e temps dans la première partie de ses qualifications.

