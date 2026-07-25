Norris remporte le GP de Hongrie, devant Verstappen

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le GP de Hongrie, en devançant de ...
Norris remporte le GP de Hongrie, devant Verstappen

Norris remporte le GP de Hongrie, devant Verstappen

Photo: KEYSTONE/AP/Darko Bandic

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le GP de Hongrie, en devançant de 15'' son dauphin Max Verstappen (Red Bull).

Le champion du monde en titre de Formule 1 a ainsi fêté son premier succès de la saison dans un GP dominicale, à l'occasion de la 11e des 23 manches du calendrier.

'Cette victoire fait du bien. La voiture était incroyable', a lâché Lando Norris, qui avait déjà triomphé cette saison mais dans le cadre d'une course sprint (à Miami début mai). Parti en pole position, il a survolé les débats dimanche.

Max Verstappen a quant à lui pris la 2e place avec une marge de plus de 3'' sur l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui a effectué une belle remontée après s'être élancé en 7e position sur la grille. Antonelli conforte sa 1re place au classement des pilotes grâce à sa 3e place.

/ATS
 

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