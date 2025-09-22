Première balle de match pour Marc Marquez au Japon

Marc Marquez est tout proche du septième ciel. Le pilote espagnol dispose ce week-end au Japon de sa première occasion de décrocher un nouveau titre mondial en MotoGP au guidon de sa Ducati.

Avec 182 points d'avance au championnat sur son frère cadet, Alex, le sextuple champion du monde est en passe de remporter une septième couronne dans la catégorie reine du motocyclisme, ce qui lui permettrait d'égaler la légende italienne Valentino Rossi, son grand rival de toujours.

La donne est simple pour le Catalan de 32 ans: il doit inscrire au moins trois points de plus que son frère à l'issue du week-end à Motegi pour être sacré dès dimanche alors que cinq autres manches resteront à disputer d'ici la fin de la saison.

Marc Marquez a déjà gagné trois fois sur le tracé nippon (2016, 2018, 2019) et y sera encore le favori ce week-end, où comme souvent la pluie pourrait venir jouer les trouble-fête.

Le natif de Cervera pourrait ainsi mettre fin à six années de disette depuis son dernier titre en 2019, marquées par de nombreuses blessures et plusieurs opérations après une grave lésion au bras subie début 2020.

Cette longue traversée du désert suivie d'un changement de constructeur en 2024, qui l'avait vu aller chez Gresini, une équipe satellite de Ducati plutôt que de rester chez Honda, a de grandes chances de s'achever en fin de semaine tant le pilote s'est montré dominateur cette saison (onze victoires en 16 GP, 14 succès en 16 courses sprint).

/ATS