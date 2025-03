Red Bull relègue Lawson au profit de Tsunoda

Red Bull a actionné le couperet après deux Grands Prix seulement. Le Néo-Zélandais Liam Lawson a été relégué dans l'équipe Racing Bulls, alors que le Japonais Yuki Tsunoda effectue le chemin inverse.

Ce changement est immédiat: dès le Grand Prix du Japon à Suzuka (6 avril), Tsunoda sera au volant de la Red Bull alors que Lawson retrouvera celui d'une Racing Bulls, pour qui il avait disputé les six dernières courses de la saison 2024.

Lawson (23 ans) avait été promu coéquipier de Max Verstappen pour le début de la saison 2025, succédant au Mexicain Sergio Perez. Mais ses deux premiers week-ends ont été difficiles avec un abandon en Australie et une 12e place en Chine. Les rumeurs de son remplacement couraient depuis quelques jours.

Pour sa part, Tsunoda (24 ans) a convaincu avec une 6e place dans le sprint à Shanghai. Le Japonais aura donc désormais la lourde tâche de se mesurer à Verstappen, qui a toujours dominé ses coéquipiers.

Changement anticipé

'Il a été difficile de voir Liam lutter avec la RB21 lors des deux premières courses et nous avons donc collectivement pris la décision de procéder à un changement anticipé', a expliqué Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull. 'Nous avons abordé la saison 2025 avec deux ambitions: conserver le titre des pilotes et reconquérir le titre des constructeurs, et il s'agit d'une décision purement sportive', a-t-il poursuivi.

'Il y a beaucoup de travail à faire avec la RB21 et l'expérience de Yuki s'avérera très bénéfique pour aider à développer la voiture actuelle', a estimé Horner. Du haut de son 1,59 m, Tsunoda est le premier pilote nippon en F1 depuis Kamui Kobayashi en 2014.

