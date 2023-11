Rovanperä ne disputera pas toutes les manches en 2024

Le Finlandais Kalle Rovanperä, double champion du monde en titre des rallyes WRC, sera engagé dans un programme partiel en 2024, a annoncé lundi son équipe Toyota.

Il sera aligné au côté du Français Sébastien Ogier, également engagé dans un programme partiel pour la troisième année consécutive.

'La principale raison est que je pilote des voitures de rallye depuis 15 ans déjà, ce qui est assez long, et si les dernières saisons ont bien sûr été extraordinaires, elles ont aussi été très exigeantes mentalement et physiquement', a expliqué le Finlandais dans un communiqué.

Agé de seulement 23 ans, Rovanperä s'est initié au rallye avec son père Harri - lui même ancien pilote de rallye - à l'âge de 8 ans.

'J'ai pensé que le moment était venu de prendre une année pour recharger les batteries, avant de revenir à plein temps pour me battre à nouveau pour le championnat', a ajouté le champion, qui a signé un contrat pluriannuel avec l'équipe championne du monde en titre dans la catégorie.

Cette décision lui permettra entre autres 'de faire du drift et peut-être (de participer à) d'autres événements sympas en plus des rallyes que nous sélectionnerons l'an prochain', a-t-il précisé, au lendemain du rallye du Japon, dernière manche de la saison disputée ce week-end.

Plus jeune champion du monde

Devenu l'an dernier à 22 ans le plus jeune champion de l'histoire du WRC, la carrière de Rovanperä en catégorie reine est, pour l'heure, marquée par plusieurs records de précocité.

Le Nordique est notamment devenu en 2020 le plus jeune à monter sur un podium du WRC (Suède) puis le plus jeune leader d'une épreuve la même année, le plus jeune leader du classement et le plus jeune vainqueur d'une manche du WRC, détrônant ainsi en 2021 son compatriote Jari-Matti Latvala, désormais son patron chez Toyota.

'Son talent est indiscutable, il l'a prouvé effectivement ces dernières saisons en étant ultra performant', a déclaré à l'AFP le Français Sébastien Ogier, qui, lui aussi, sera engagé dans un programme partiel pour la troisième année consécutive avec Toyota.

'Mais ce qui interpelle le plus malgré son jeune âge, c'est sa maturité (...) et sa décision le prouve', a aussi reconnu l'octuple champion du monde de la discipline, dans un entretien en marge de la présentation des équipages 2024 du constructeur japonais.

Outre Ogier et Rovanperä, Toyota alignera l'an prochain le Britannique Elfyn Evans, vice-champion du monde 2023, et le Japonais Takamoto Katsuta, qui, eux, disputeront une saison complète.

