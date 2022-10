Sainz Jr offre à Ferrari sa première pole à Austin

Carlos Sainz Jr (Ferrari) a signé samedi la pole position du GP des Etats-Unis, la troisième de sa carrière en Formule 1. Il a offert à la Scuderia sa toute première pole au circuit des Amériques.

L'Espagnol a devancé en qualifications son coéquipier Charles Leclerc. Mais le Monégasque, pénalisé après l'installation de nouvelles pièces sur son unité de puissance, s'élancera dix rangs plus bas à la 12e place.

Du coup, c'est le double champion du monde Max Verstappen (Red Bull), auteur du 3e chrono, qui partira en première ligne juste derrière Sainz. Red Bull, qui a appris en préparant cette séance de qualifications le décès à 78 ans de son cofondateur et propriétaire, l'Autrichien Dietrich Mateschitz, peut espérer remporter le titre des constructeurs dimanche.

Plusieurs scénarios sont possibles, le plus simple étant que ses pilotes, Max Verstappen et le Mexicain Sergio Perez, qui s'élancera en 9e position, finissent devant Sainz Jr et Leclerc. Une possibilité réelle tant la domination des Red Bull en course est écrasante depuis le début de saison.

Affecté par la mort de Dietrich Mateschitz, Verstappen a convenu avoir traversé une fin de journée délicate. 'C'est une nouvelle difficile pour tout le monde, pour Red Bull et pour le sport, et pour moi en général', a dit le Néerlandais, vainqueur à Austin l'an passé et qui pourra, s'il s'impose, égaler le record de 13 victoires dans une saison, pour l'heure copropriété des Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

/ATS