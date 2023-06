Sébastien Buemi (2e) a longtemps rêvé de succès

Ferrari a privé Sébastien Buemi d’une cinquième victoire aux 24 Heures du Mans. En compagnie de l’Australien Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa, le Vaudois s’est contenté de la 2e place.

L’épreuve a définitivement tourné en faveur de l’écurie italienne, à 1h45 de l’arrivée lorsque Ryo Hirakawa a manqué un freinage et est allé taper une pile de pneus. Il a ensuite dû passer par les stands.

De retour dans la Sarthe, en catégorie reine, après 50 ans d’absence, la Scuderia a ainsi réussi un coup de maître. Le trio Alessandro Pier Guidi (It), James Calado (GB) et Antonio Giovinazzi (It) auront majoritairement fait la course en tête.

Deuxième, Sébastien Buemi en reste donc à quatre victoires au Mans (2018, 2019, 2020, 2022). Il s'agit tout de même de son neuvième podium depuis 2013.

/ATS