Sixième pole poistion de l'année pour Max Verstappen

6e pole position en 9 courses: Max Verstappen est toujours aussi intouchable cette année.

Le leader du Championnat du monde a battu d'un rien Charles Leclerc (Ferrari) à Spielberg avant le Grand Prix d'Autriche dimanche. Derrière le double champion du monde en titre néerlandais et le vice-champion 2022 monégasque, Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) partiront en deuxième ligne sur le Red Bull Ring.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) partira juste derrière, à la 5e place, suivi par les Aston Martin de Lance Stroll et de Fernando Alonso. Nico Hulkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine) et Alexander Albon (Williams) complètent le top 10 sur la grille.

Pour la deuxième fois de l'année après Bakou, une course sprint aura lieu samedi avant le Grand Prix dimanche (il y en aura six au total cette saison). Si les qualifications vendredi ont défini la grille de départ du dimanche (15h00), une qualification propre aura lieu samedi midi pour le sprint, qui débutera lui à 16h30 pour une demi-heure de course.

/ATS