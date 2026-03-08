Verstappen prendra le départ des 24 Heures du Nürburgring

Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen va faire ses débuts en endurance, dans la course des 24 heures du Nürburgring. Pour le Néerlandais, c'est un rêve qui devient réalité.

Sa participation à cette classique légendaire, qui se déroulera du 14 au 17 mai, a été annoncée dans un communiqué de presse de Mercedes-AMG. Verstappen y est cité comme pilote titulaire. Lucas Auer, Jules Gounon et Daniel Juncadella feront également partie de l'équipe Verstappen Racing, soutenue par Mercedes-AMG.

'Les 24 heures du Nürburgring figurent depuis longtemps sur ma liste de souhaits', déclare Verstappen, cité dans le communiqué. 'Je suis donc très heureux que nous puissions maintenant réaliser ce rêve', explique-t-il encore.

Les obligations en Formule 1 ne font pas obstacle au pilote Red Bull. Il sera en lice à Miami deux semaines avant son escapade au Nürburgring, et reprendra le volant de sa monoplace à Montréal au Canada durant le week-end qui suivra.

Le Nürburgring pourrait même ne pas être sa seule excursion sur longue distance. Récemment, Max Verstappen a également évoqué son envie de participer un jour aux célèbres 24 Heures du Mans avec l'ancien champion du monde Sebastian Vettel. 'J'aimerais beaucoup le faire. Mais bien sûr, seulement si nous pouvons nous battre pour la victoire', a-t-il précisé.

