Verstappen s'impose à Las Vegas, devant Norris

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Las Vegas samedi soir.

Le quadruple tenant du titre a devancé le leader du championnat Lando Norris (McLaren), qui a ainsi fait un pas de plus vers le sacre mondial.

Parti en deuxième position, Verstappen s'est imposé sans trembler avec plus de 20'' d'avance sur Norris. Le podium est complété par un autre Britannique, George Russell (Mercedes), alors que l'Australien Oscar Piastri (McLaren) a terminé 4e.

Lando Norris, qui a manqué son freinage au premier virage après avoir voulu fermer la porte à Verstappen, a donc tout de même réussi à finir deuxième et à creuser l'écart sur Piastri. Il devance désormais son coéquipier de 30 points alors qu'il en reste 58 au maximum à engranger.

'Mad Max', impérial dimanche, reste encore mathématiquement dans la course au titre après avoir décroché sa 69e victoire en Formule 1 sur le Las Vegas Street Circuit où il l'avait déjà emporté en 2023. Mais, avec 42 longueurs de retard sur Norris au championnat, le Néerlandais aura besoin d'un miracle pour conserver sa couronne.

Oscar Piastri, incapable de relever la tête, a été battu par son voisin de garage pour le septième week-end de suite et voit ses rêves de titre s'éloigner encore un peu plus. Il a profité d'une pénalité de cinq secondes infligée à Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/5e) pour arracher la 4e place.

Deux points pour Hülkenberg

Du côté des Sauber-Ferrari, l'Allemand Nico Hülkenberg a terminé dans les points pour la neuvième fois de la saison en décrochant la 9e place. Son coéquipier Gabriel Bortoleto a quant à lui dû abandonner après seulement trois tours. Le Brésilien avait provoqué une collision avec Lance Stroll lors du départ et avait ainsi endommagé sa propre voiture.

/ATS