Belinda Bencic se hisse en seizièmes

Belinda Bencic n'a pas failli. A la faveur d'une belle remontada au second set, la St-Galloise s'est qualifiée jeudi pour les seizièmes de finale de l'Open d'Australie. Elle s'est imposée 7-5 7-5 devant la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 45) après avoir été menée 5-2 15-30. Fort heureusement, elle a su retrouver le relâchement nécessaire pour conclure en 1h42''. « C'était un match féminin dans toute sa splendeur avec beaucoup de hauts et de bas », avoue-t-elle. « Je n'ai jamais paniqué. C'était la clé ».

Souvent débordée par la puissance des coups de Jelena Ostapenko et parfois en délicatesse avec son service - 8 doubles fautes -, Belinda Bencic est toujours portée par cette inspiration et cette malice qui lui permettent de s'en sortir le plus souvent. Et, également, par cette volonté de créer du jeu en permanence.

Ce deuxième tour maîtrisé, la 7e joueuse mondiale est désormais parfaitement lancée dans cet Open d'Australie. Elle affrontera samedi la gagnante de la rencontre qui doit opposer l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 91) à l'Estonienne Anett Kontaveit (no 28). Elle a toutes les cartes en main pour se hisser à nouveau en huitième de finale du tournoi après une longue attente de quatre ans. En 2016, elle avait cédé devant la Russe Maria Sharapova qui allait être convaincue de dopage quelques jours plus tard... /ATS-amo