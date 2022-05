Le spectateur suisse privé d’un Nadal-Djokovic

C'est LE choc des titans que tout fan de tennis voudrait voir. Rafael Nadal, treize fois couronné Porte d’Auteuil, et le numéro 1 mondial Novak Djokovic s’affrontent ce mardi soir en quart de finale du tournoi de Roland-Garros. L’affiche a de quoi faire saliver. Et pourtant, le spectateur suisse ne pourra pas la regarder sur les chaînes du service public. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ne dispose pas des droits de retransmissions pour ces matches en « Night Session » (traduisez en session de nuit) qui démarrent aux alentours de 21h grâce au toit rétractable du court central. « C’est la deuxième année que Roland-Garros propose des matches de nuit. Mais les droits du tournoi, en Europe, sont détenus par Eurosport. La SSR négocie une sous-licence avec Eurosport pour pouvoir diffuser quelques matches, ce que l’on fait puisque toutes les rencontres en journée sont diffusées sur nos antennes. Mais en soirée, Eurosport veut garder pour lui l’exclusivité de ces matches-là. Je le regrette mais je me mets à la place d’Amazon Prime Video (diffuseur exclusif des « Night Session » pour la France) et d’Eurosport qui payent ces droits exclusifs très cher, c’est une évidence de vouloir garder les meilleures affiches pour leurs seuls abonnés », commente Joël Robert, rédacteur en chef adjoint à RTS Sport. En fonction des raccordements et abonnements, les chanceux pourront voir légalement ce match depuis la Suisse via Eurosport Allemagne avec des commentaires en français. En France voisine, il sera visible gratuitement sur les applications de Prime Video, mais pas sur les chaînes du partenaire historique qu'est France Télévisions.