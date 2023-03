Alcaraz forfait pour le tournoi d'Acapulco

Le no 2 mondial Carlos Alcaraz a annoncé mardi qu'il renonçait au tournoi ATP 500 d'Acapulco, au Mexique. L'Espagnol est blessé à la cuisse droite.

'J'ai une déchirure de grade 1 à l'ischio-jambier droit qui me tiendra à l'écart des courts pendant plusieurs jours, après les examens effectués ce matin', a expliqué le plus jeune no 1 mondial de l'histoire dans un tweet.

Vainqueur du tournoi de Buenos Aires il y a dix jours face à Cameron Norrie, Carlos Alcaraz s'est en revanche incliné face au même adversaire en finale à Rio dimanche. Au cours de la rencontre, il était apparu gêné par une douleur à la cuisse droite - celle-là même qui l'avait contraint à renoncer à l'Open d'Australie en janvier - et avait laissé planer un doute en conférence de presse sur sa participation au tournoi d'Acapulco.

L'an dernier, l'Espagnol était devenu le plus jeune no 1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973, en remportant son premier titre du Grand Chelem à l'US Open, avant de connaître une série de pépins physiques et de devoir renoncer à l'Open d'Australie. Vainqueur à Melbourne, le Serbe Novak Djokovic avait récupéré la première place mondiale.

Cameron Norrie, no 12 mondial, s'est lui aussi retiré du tournoi d'Acapulco pour cause de 'fatigue' selon les organisateurs.

