Calros Alcaraz et Casper Ruud battus dès le premier tour

Aux tournois ATP 500 d'Astana et de Tokyo, les deux têtes de série no 1, Carlos Alcaraz (no 1 mondial) et Casper Ruud (no 3) sont tombées.

Au Kazakhstan, Alcaraz, vainqueur de l'US Open, s'est incliné 5-7 3-6 contre l'ancien top 10, le Belge David Goffin (ATP 66). Repêché après le forfait du Danois Holger Rune, Goffin a infligé à l'Espagnol de 19 ans sa première défaite sans le moindre set gagné depuis novembre 2021.

Alcaraz disputait son premier tournoi ATP depuis sa victoire à New York. Il a entre-temps joué deux matchs lors de la Coupe Davis avec l'Espagne, pour une victoire contre le Sud-Coréen Kwon Soonwoo et une défaite contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (13e mondial).

De son côté, Ruud a été battu en deux sets (6-3 6-3) dès le premier tour du tournoi de Tokyo, par l'Espagnol Jaume Munar, modeste 58e au classement ATP.

Ruud, tête de série no 1 au Japon, restait déjà sur une contre-performance la semaine passée à Séoul, où son élimination en quarts de finale face au Japonais Yoshihito Nishioka (actuel 41e mondial) lui a fait perdre sa deuxième place au classement ATP au profit de l'Espagnol Rafael Nadal.

/ATS