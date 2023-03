Carlos Alcaraz à deux victoires du Graal

Il ne manque plus que deux victoires à Carlos Alcaraz pour retrouver sa place de no 1 mondial. Il s'est hissé en demi-finale à Indian Wells à la faveur de son succès devant Félix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz s'est imposé 6-4 6-4 devant le no 10 mondial qui avait écarté... six balles de match au tour précédent face à Tommy Paul et qu'il n'avait encore jamais battu en trois rencontres. Il délogera Novak Djokovic de la première place s'il remporte le tournoi dimanche. Mais sa tâche s'annonce ardue avec une demi-finale samedi contre Jannik Sinner (ATP 13). 'Tombeur' de Stan Wawrinka, l'Italien a battu le tenant du titre Tayor Fritz (ATP 5) 6-4 4-6 6-4.

On rappellera que la demi-finale du haut du tableau opposera Daniil Medvedev (ATP 6), victorieux de ses... dix-huit derniers matches, à Frances Tiafoe (ATP 16).

/ATS