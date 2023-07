Stan Wawrinka (ATP 74) est en terrain conquis à Gstaad. Le no 1 helvétique a eu droit à un accueil des plus chaleureux avant même son entrée en lice mardi contre Roberto Carballes Baeña (ATP 60).

C'est comme s'il n'était jamais parti. Comme si les dix dernières années, au cours desquelles il a souvent déçu le public de Gstaad, n'avaient jamais existé. En juillet 2013, 'Stan the Man' a joué pour la dernière fois à Gstaad. En quart de finale, il avait dû abandonner au troisième set contre Feliciano Lopez en raison d'un dos bloqué.

La veille, Roger Federer - qui était alors revenu dans le Saanenland pour la première fois depuis neuf ans - avait perdu dès son entrée en lice. Les organisateurs avaient pourtant augmenté la capacité des tribunes (à 5000 places) et le prix des billets (de 40 pour cent) en raison de la présence des deux meilleurs joueurs suisse.

En juillet 2013, Stan Wawrinka n'était pas encore le 'Stan the Man'. Il venait certes de se hisser à nouveau parmi les dix meilleurs joueurs du monde. Mais ce n'est qu'après sa dernière participation à Gstaad qu'il a remporté trois titres du Grand Chelem et a tourné autour de la 3e place du classement mondial. 'Oui, c'est vrai', dit Stan Wawrinka, 'ce furent des années intenses depuis la dernière fois que j'ai joué à Gstaad'.

Quatre forfaits

Pour les organisateurs, ces années ont été frustrantes. En 2014 (en raison de la fatigue) et en 2015 (blessure à l'épaule), Stan Wawrinka a déclaré forfait dans la semaine précédant le début d'un tournoi dont il devait être la figure de proue. Les relations entre l'organisation du Swiss Open et le Vaudois se sont tendues.

'Stan a annulé deux fois juste avant le tournoi. Cela ne doit pas se reproduire une troisième fois', avait alors déclaré le directeur du tournoi Jean-François Collet. Mais cela s'est reproduit en 2018 et en 2022. Les autres années, il avait renoncé d'emblée à participer.

Il y avait diverses problématiques. Par exemple, un contrat à long terme passé en 2011 avec Swiss Tennis (ambassadeur) et les tournois de Gstaad et de Bâle. Lorsque ce contrat a été esquissé, il garantissait à Stan Wawrinka un bonus à la participation supérieur à la moyenne. Mais lorsque le Vaudois est devenu un vainqueur du Grand Chelem et le numéro 3 mondial à partir de 2014, le contrat ne correspondait plus à ses intérêts.

'Difficile pour moi aussi'

'Les dix dernières années ont été difficiles pour moi aussi en ce qui concerne Gstaad', explique Stan Wawrinka. 'En tant que Suisse, tu n'as pas beaucoup d'occasions de jouer devant tes fans. D'autre part, il est compliqué pour un joueur aux plus hautes ambitions d'inclure le tournoi de Gstaad dans son programme, entre Wimbledon et la saison américaine sur dur. Roger Federer a eu le même problème. Mais j'ai toujours su que je jouerais à nouveau à Gstaad'.

Ce moment est arrivé. Lorsque Stan Wawrinka est revenu sur le circuit il y a 16 mois, il s'est fixé comme objectif de vouloir remporter à nouveau un tournoi. 'Bien sûr, je poursuis aussi d'autres buts', souligne Stan Wawrinka dans une interview à Keystone-ATS. 'Je veux encore jouer l'année prochaine. Les Jeux d'été de 2024 à Roland-Garros sont ainsi un objectif. Au classement, j'aimerais être encore plus haut. Mais oui, remporter un tournoi, soulever à nouveau un trophée, c'est l'un des objectifs déclarés'.

Un soutien 'génial'

Le Swiss Open lui offre une nouvelle chance. La concurrence, avec un seul joueur du top 40 (Roberto Bautista Agut), ne semble pas trop forte. 'N'empêche qu'il est toujours extrêmement compliqué de gagner un tournoi. Le niveau de jeu des 120 meilleurs joueurs est assez proche, et l'élite s'est encore élargie ces dernières années. Au cours des 16 derniers mois, je ne me suis jamais approché d'une victoire en tournoi. Je dois me concentrer jour après jour sur le prochain obstacle', lâche Stan Wawrinka.

Une chose est sûre, le public aidera Stan Wawrinka. Il tentera de le porter loin - comme l'automne dernier lors des Swiss Indoors à Bâle. 'Le soutien des fans est génial', glisse-t-il. 'C'est tout simplement magnifique de pouvoir vivre cela. Ce soutien donne des forces supplémentaires pendant les matches. Vous faites référence à Bâle, c'était incroyable. Ces sentiments intenses font partie des plus belles choses que j'ai vécues dans ma carrière'.

A Gstaad aussi, les fans sont fous de Stan Wawrinka. Justement comme s'il n'était jamais parti, comme si les forfaits frustrants des dix dernières années n'avaient jamais existé. Le public, et surtout le directeur du tournoi Jean-François Collet et son équipe, se réjouissent de le revoir à Gstaad. 'Les gens se rendent compte que les meilleurs de ma génération disparaissent peu à peu. Et pour l'instant, ils apprécient que des joueurs de cette génération soient encore là', conclut Stan Wawrinka.

/ATS