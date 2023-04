Des regrets légitimes pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 90) ne disputera pas jeudi son deuxième huitième de finale en Masters 1000 de l'année. Il est tombé à Monte-Carlo devant le no 10 mondial Taylor Fritz, victorieux 7-6 (12/10) 6-2.

Un mois après son succès sur Holger Rune à Indian Wells qui lui avait permis de se hisser en huitième de finale, Stan Wawrinka a semblé en mesure de s'offrir le scalp d'un autre joueur du top ten. Vif sur la balle, en jambes et le plus souvent inspiré, il fut l'homme fort du premier set. Seulement, il n'a pas su conclure à 5-4 15-40 et dans le jeu décisif avec deux autres balles de set en sa faveur dont la dernière sur son engagement. Mais le regret vient surtout de cette erreur d'arbitrage sur la première avec un deuxième service de Taylor Fritz sans doute trop long...

L'issue du premier set a, bien sûr, pesé très lourd dans la balance. Stan Wawrinka n'a pas offert ensuite la même réplique. Alors qu'il n'avait pas concédé la moindre balle de break sur ses six jeux de service du premier set, il lâchait son engagement à 2-1 et à 5-2. Face à un adversaire qui a gagné 32 points sur les 39 joués derrière sa première balle, Stan Wawrinka a livré, au final, un match de qualité. Il quitte la Principauté avec le sentiment que ce seizième de finale s'est sans doute joué sur un point. Et aussi avec la conviction qu'il a vraiment toute sa place sur le Circuit malgré le poids des ans.

/ATS