Dominic Thiem: la quatrième sera-t-elle la bonne ?

La finale de l’US Open, la première du monde d’après, opposera dimanche à New York Dominic Thiem (no 2) à Alexander Zverev (no 7). Son vainqueur remportera un premier titre du Grand Chelem.

Victorieux 6-2 7-6 (9/7) 7-6 (7/5) de Daniil Medvedev (no 3) après avoir accusé un break de retard aux deuxième et troisième sets, Dominic Thiem sera le favori logique de cette finale. L’Autrichien dégage, en effet, une formidable impression depuis le début du tournoi. Et contrairement à l’Allemand, il a déjà l’expérience des grandes finales. Il en a joué et perdu trois, à Roland-Garros en 2018 et en 2019 face à Rafael Nadal et cette année à l’Open d’Australie contre Novak Djokovic. 'Si je perds dimanche, je n’aurai qu’à téléphoner à Andy Murray pour lui demander comment rebondir lorsque l’on se retrouve à 0-4 dans les finales du Grand Chelem', lâche Dominic Thiem. L’Ecossais avait, en effet, connu cette infortune avant de cueillir le titre à New York en 2012.

Dominic Thiem mène 7-2 dans ses face-à-face avec Alexander Zverev. Il a battu le dernier vainqueur du Geneva Open lors de leurs trois confrontations dans des tournois du Grand Chelem, la dernière 3-6 6-4 7-6 7-6 en janvier en demi-finale à Melbourne. Mais il convient toujours de se méfier d’un homme capable de gagner sa demi-finale après avoir été mené deux manches à rien. Ce fut effectivement le cas d’Alexander Zverev face à Pablo Carreno-Busta (no 20). L’Allemand s’est imposé 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 après 3h23’ de jeu. Touché au dos, l’Espagnol n’a pas tenu la distance pour permettre à Alexander Zverev de devenir le premier Allemand depuis Rainer Schüttler à Melbourne en 2003 à se qualifier pour la finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Finaliste malheureux l’année dernière, Daniil Medvedev se demandera encore longtemps comment il a pu s’incliner en trois sets vendredi soir face à Dominic Thiem dans une rencontre qui s'apparentait bien à une finale avant la lettre. Le Russe a mené 5-3 30-0 dans le deuxième set avant de se procurer une balle d’égalisation à une manche partout à 6/5 au jeu décisif. Au troisième set, il a cette fois mené 5-2 avant de galvauder sur son service à 5-4 une nouvelle balle de set. Comment dit-on gâchis en russe ?

/ATS