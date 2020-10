Federer peut s'entraîner deux heures par séance

Roger Federer est sur le chemin du retour. Actuellement, il estime qu'il devrait être prêt pour l'Open d'Australie en janvier prochain.

Toutefois, il ne peut pour l'instant s'entraîner normalement. 'Je ne peux pas aller au-delà de séance de deux heures avec la raquette dans la main, précise le joueur aux 20 tournois du Grand Chelem. Mais je travaille depuis un moment ma condition et ma force sans ressentir aucune douleur. Il n'y aura pas besoin d'une ou d'autres opérations', explique-t-il dans les colonnes de la 'Schweizer Illustrierten'.

Federer n'a disputé qu'un tournoi en 2020: l'Open d'Australie en janvier où il avait atteint les demi-finales avec une défaite contre Novak Djokovic à la clé. Ensuite, il avait subi deux opérations au genou. 'Je ne me suis mis aucune pression et je me suis laissé le temps', souligne le Bâlois. 'Je ne me lancerai dans un tournoi que si j'ai une condition à 100%.'

Federer n'a pas encore en tête une date exacte pour son retrait de la compétition même si le thème est présent dans ses pensées. Il veut jouer aussi longtemps qu'il y prendra du plaisir.

/ATS