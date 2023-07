Jil Teichmann échoue au 2e tour à Lausanne

Jil Teichmann (WTA 124) n'est pas parvenue à enchaîner un deuxième succès dans le Ladies Open.

La gauchère seelandaise s'est inclinée 6-1 1-6 6-4 en 8e de finale devant la Française Alizé Cornet (WTA 70), qui avait déjà sorti la Zurichoise Viktorija Golubic la veille.

Cette défaite est frustrante pour Jil Teichmann, qui n'a gagné qu'une seule fois deux matches consécutifs sur le WTA Tour en 2023 (en mars à Indian Wells). Elle a pourtant su relever la tête après un premier set cauchemardesque, et a mené 4-3 service à suivre dans la manche décisive.

Mais la native de Barcelone a craqué au plus mauvais moment, alors qu'elle venait de remporter trois jeux consécutifs. Elle a ainsi perdu les trois derniers jeux du match - dont deux se disputaient sur son service - en inscrivant seulement 3 points au passage. Finaliste en 2019 à Lausanne, Alizé Cornet n'en demandait pas tant.

La descente aux enfers se poursuit donc pour Jil Teichmann, qui n'a plus atteint les quarts de finale sur le circuit principal depuis le mois de mai 2022. Elle a quitté le top 100 le 12 juin dernier, alors qu'elle s'était hissée jusqu'à la 21e place il y a tout juste un an. Son manque de confiance est de plus en plus rédhibitoire.

/ATS